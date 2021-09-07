Euro
9.8656
0.3%
Dolar
8.3126
0.44%
Altın
484.83
-0.12%
Borsa
1.472
-0.19%
Bitcoin
429.000
1.17%
EXEN Coin
25.00
-0.79%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Ankara'da trafik kavgası

    Yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında çıkan tartışmada, dolmuş şoförü darbedildi.
    • İHA
    • 07.09.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 10:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da trafik kavgası

    Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Ankara Caddesi üzerinde, dolmuş sürücüsü ile başka bir sürücü arasında tartışma yaşandı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

    DOLMUŞÇUYA DARP

    Otomobilden inen şahıslar, dolmuş sürücüsünü dövmeye başladı. Çevredekiler de olaya müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti.

    Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Ankara'da trafik kavgasında dolmuş şoförü darbedildi

    Ankara da trafik kavgası #1

    Ankara da trafik kavgası #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir