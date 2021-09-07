Ankara'da trafik kavgası

Yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında çıkan tartışmada, dolmuş şoförü darbedildi.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Ankara Caddesi üzerinde, dolmuş sürücüsü ile başka bir sürücü arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

DOLMUŞÇUYA DARP

Otomobilden inen şahıslar, dolmuş sürücüsünü dövmeye başladı. Çevredekiler de olaya müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ankara'da trafik kavgasında dolmuş şoförü darbedildi