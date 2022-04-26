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    Ankara'da trafik kavgasında 3 kişiye çarpan sürücü tutuklandı

    Trafikte çıkan tartışma sırasında aracıyla 3 kişiyi yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 17:49
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    Ankara'da trafik kavgasında 3 kişiye çarpan sürücü tutuklandı

    Ankara'nın Mamak ilçesinde araç kullanan bir sürücü, Sağduyu Caddesi üzerinde diğer sürücülerle çarpıştı.

    24 Nisan akşamı meydana gelen olayda Murat Üneş'in alkollü olarak kullandığı otomobiliyle Esra Yavuz yönetimindeki otomobile çarpışmasının ardından tartışma çıktı.

    Maddi hasarlı kazanın ardından araçtan inen Esra Yavuz'un eşi Uğur Yavuz, Murat Üneş'in alkollü olduğunu anlayınca polise haber vereceğini söyledi.

    Otomobiliyle ayağını ezdi

    Murat Üneş, bunun üzerine tartıştığı Uğur Yavuz'u eliyle itip, yere düşürdükten sonra otomobiliyle ayağının üzerinden geçti. Murat Üneş, yoldan geçen ve Yavuz'a yardım etmek isteyen Hatun Gülşen'e de çarpıp, yola devam etti.

    Esra Yavuz'un ayağı kırıldı

    Yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra tekrar geri dönen Murat Üneş, bu kez Esra Yavuz'un üzerine aracını sürüp, ayaklarının üzerinden geçti. Murat Üneş ve Hatun Gülşen'in basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir şekilde, Esra Yavuz'un ise ayağında kırık oluşacak şekilde yaralanmasına neden olan Murat Üneş, polis tarafından gözaltına alındı.

    Tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Murat Üneş, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ankara da trafik kavgasında 3 kişiye çarpan sürücü tutuklandı #1

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