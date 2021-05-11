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- Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı
Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı
Ankara'da cep telefonu çaldığı için dikkati dağılan sürücü canından oluyordu.
- İHA
- 11.05.2021 - 08:50
- Güncelleme : 11.05.2021 - 09:10
Sincan'da meydana gelen kazada, sürücü kıl payı kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DİKKATİ DAĞILDI
Akşemsettin Mahallesi Polatlı 1 Caddesi üzerinde hareket halinde otomobil arkasından giden motosiklet sürücüsünün cebindeki telefonu çaldı. Dikkati dağılan sürücü önünde aniden duran araca çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü kazayı ucuz atlattı. Motosiklette maddi hasar meydana geldi.
Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı ViDEO