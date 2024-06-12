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Ankara'da trafik kazası bir aileyi ayırdı: Anne ve kızı öldü

Ankara'da trafik kazası bir aileyi ayırdı: Anne ve kızı öldü Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı hayatını kaybederken, araçta bulunan baba ve oğlu kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı