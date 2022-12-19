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    Ankara'da trafik levhalarına musallat olan hırsızlar yakalandı

    3 ilçede, kara yollarındaki trafik işaret levhalarını çalarken yakalanan 5 şüpheli, tutuklandı.
    • 19.12.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 16:32
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    Ankara'da trafik levhalarına musallat olan hırsızlar yakalandı

    Ankara'nın Beypazarı, Ayaş ve Güdül ilçelerinde, kara yollarındaki trafik işaret levhalarının çalındığı tespit edildi.

    Suçüstü yakalandı

    DHA'nın haberine göre çalışma başlatan Güdül Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplam 157 levha çaldığı belirlenen A.Y., E.Z., M.Y., N.A. ve R.A.'yı suçüstü yakaladı.

    Şüphelilere ait hafif ticari araçta yapılan aramada, çok sayıda trafik işaret levhası ve anahtar takımı ele geçirildi.

    5 kişi de tutuklandı

    Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Trafik işaret levhaları ise Karayolları ekiplerine teslim edildi.

    Ankara da trafik levhalarına musallat olan hırsızlar yakalandı #1


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