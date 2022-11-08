Çankaya'da trafikte seyir halinde baygınlık geçiren kadın sürücünün yardımına diğer sürücüler koştu. Seyir halindeki aracı durdurmaya çalışan sürücülerin zor anları kayıt altına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde dün trafikte seyir halinde akılalmaz bir olay yaşandı.

Kimliği belirsiz bir kadın sürücü otomobiliyle seyir halindeyken bir anda baygınlık geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bunun üzerine çevredeki diğer sürücüler durumu fark etti.

Sürücüler araçlarından inerek, fenalaşan sürücünün yardımına koştu ancak otomobilin kapıları kilitli olduğu için zor anlar yaşandı.

Trafiktaki sürücüler müdahale etti

Servis şoförü Serkan Kaya, açık camdan içeri sarkıp, el frenine ulaşarak aracı durdurmaya çalıştı ancak başaramadı.

Başka sürücü de yolcu kapısından tutarak aracı durdurmaya çalıştı.

Yaklaşık 500 metre sürüklenen otomobil, çevredekiler tarafından kapısı açılarak durduruldu.

Sürücünün sağlık durumu iyi

Baygınlık geçiren kadın ise sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

O anlar kayıt altına alındı

Çevredekilerin trafikte sürüklenen otomobili durdurma çabası ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ankara'da trafikte baygınlık geçiren kadın sürücüye yardıma koştu VİDEO



"Giderken de ayağım takıldı, yoruldum"

DHA'nın haberine göre, otomobili durduranlardan servis şoförü Kaya, "Trafikte seyir halindeydim. Bir bayan aracıyla ilk önce refüje çarptı, baygınlık geçirdiğini gördüm çünkü çok yavaş şekilde gidiyordu. Biz araç yavaş yavaş ilerleyince bir şey olduğunu anladık. Ben arabamı kenara çektim. Dörtlülerimi yakarak müdahale etmek için aracın arkasından koşmaya başladım.

El frenini çekmeye, frene basmaya çalıştım. Giderken de ayağım takıldı, yoruldum. Kapıya yaslanmaktan kaburgam ezildi. Diğer sürücülerden de yardım istedik. Araç metrelerce gitti. Vücudumun yarısını camdan içeriye soktum; ancak elim yetişmedi. Durdurabilmek için baya uğraştık. Uzun uğraşlar sonucunda diğer arkadaşlarla kapıyı açmayı başardık.

Diğer arkadaş sonunda müdahale ederek aracı durdurdu. Kadın, araç içerisinde baygın haldeydi. Olay yerine hemen polis ve motorlu ambulans ekibi geldi. Hemen müdahale ettiler" dedi.













