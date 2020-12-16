Ankara'da trafikte makas atan maganda 3 ayrı kazaya sebep oldu

Ankara'da trafikte makas atan maganda 3 ayrı kazaya sebep oldu

Kazalara neden olan sürücü otomobilini bırakıp kaçarken, polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Eskişehir yolunda 06 AG plakalı otomobille yarıştığı belirtilen 06 ATA 351 plakalı otomobilin sürücüsü, makas atınca arkasından gelen araçların sürücülerinin dikkatini dağıttı.

OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇTI

Aynı yöne giden 3 araç, refüje çıktı. Kazaya neden olan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin kazalarla ve kaçan sürücü ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ankara'da trafikte makas atan maganda 3 ayrı kazaya sebep oldu ViDEO