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- Ankara'da trafikte makas atan sürücü kaza yaptı
Ankara'da trafikte makas atan sürücü kaza yaptı
Başkentte otomobil sürücüsü trafikte makas attıktan sonra kaza yaptı. Ardından geri manevra yaparak yoluna devam etti. O anlar kamerada.
- 03.11.2022 - 16:06
Trafik magandaları tehlikeye davetiye çıkarmaya devam ediyor...
Görüntülerin adresi bu kez Ankara.
Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde bir sürücü, trafikte makas atarak ilerlemeye başladı.
Kazanın ardından kaçtı
Bu sırada Nazife K. kontrülündeki otomobile çarpan şahıs, çarpmanın şiddetiyle savrularak refüje vurdu.
Kadın sürücünün aracının arka kısmında hasar oluşurken makas atan şahıs ise bir süre sonra geri manevra yaparak yoluna devam etti.
Ekipler tarafından yakalandı
Kaza, aynı yöne giden bir otomobilin kamerasına yansıdı.
Nazife K.'nın şikayeti üzerine kaçan sürücü polis tarafından yakalandı.
DHA'nın aktarımına göre; sürücüye, ilgili kanun kapsamında cezai işlem uygulandı.