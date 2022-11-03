Haberler

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da trafikte makas atan sürücü kaza yaptı

Ankara'da trafikte makas atan sürücü kaza yaptı

Başkentte otomobil sürücüsü trafikte makas attıktan sonra kaza yaptı. Ardından geri manevra yaparak yoluna devam etti. O anlar kamerada.