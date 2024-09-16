İHA
Ankara'da bir kişi trafikte, diğer sürücülerin canını hiçe saydı.
Henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, lüks aracı ile kentin en işlek yollarından olan İnönü Bulvarı ve Mevlana Bulvarı’nda makas atarak ilerlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
DEFALARCA KAZA TEHLİKESİ ATLATTI
Otomobille hızla ilerledikleri anlarda defalarca kaza tehlikesi atlatan sürücü ile araç içerisindeki bir kadının, o anları eğlenceli bir şekilde anlatması ise tepki topladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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