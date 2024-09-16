Ankara'da trafikte makas attığı anları paylaştı Bir sürücü, trafiğin yoğun olduğu caddelerde hızla giderek makas attığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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İHA

Ankara'da bir kişi trafikte, diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, lüks aracı ile kentin en işlek yollarından olan İnönü Bulvarı ve Mevlana Bulvarı’nda makas atarak ilerlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

DEFALARCA KAZA TEHLİKESİ ATLATTI

Otomobille hızla ilerledikleri anlarda defalarca kaza tehlikesi atlatan sürücü ile araç içerisindeki bir kadının, o anları eğlenceli bir şekilde anlatması ise tepki topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)