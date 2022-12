Ankara'da Turan Güneş Bulvarı, 'ölüm yoluna' dönüştü

Ankara'nın en işlek caddelerinden Turan Güneş Bulvarı'nda bir hafta içinde ikinci ölümlü trafik kazası yaşanmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Çankaya'daki Turan Güneş Bulvarı, bir kez daha trafik kazasıyla gündeme geldi. Bulvarın Yıldızevler Mahallesi bölümünde dün akşam karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Adem Soydemir Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Tuğçe Cırık, hayatını kaybetti.

Babası Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapan Tuğçe Cırık'ın sınıf arkadaşı Umut Kaan Serttürk, yaşadığı üzüntüyü anlattı. Arkadaşının ölüm haberini aldığında büyük acı yaşadığını, gece üzüntüden uyuyamadığını belirten sınıf arkadaşı, "Cenazesine gideceğim. Geçerken olay yerine de bakmak istedim. Çok üzüldüm, çok üzücü bir durum. Ben de burada oturuyorum, her gün okul çıkışı eve giderken buradan geçiyorum." diye konuştu.

"Bu olayları sürekli yaşıyoruz"

AA'nın haberine göre; kazanın yaşandığı noktanın yakınında iş yeri bulunan Bülent Aksoy, bulvar üzerinde yer alan karşılıklı iki otobüs durağı arasında sürekli bir yaya trafiği olduğunu belirterek, "Sürekli yaya geçişi olduğu için bu tür kazaları sıkça yaşıyoruz. Yaya geçidinin olması gereken yer burası. Ya bir üst geçit ya da bir sinyalizasyon sisteminin bu bölgede olması gerekiyor. Bizim personelimiz de sürekli bu durağı kullanıyor." diye konuştu.

İş yeri sahibi Çağrı Tan da araçların caddede çok süratli seyrettiğini, karşı şeritte yer alan otobüs duraklarına geçiş noktasında sürekli kazalar yaşandığını söyledi. Tan, "Bu tehlike her gün, her saat yaşanıyor. Otobüsün geldiği her saat burada bir yaya geçişi oluyor." şeklinde konuştu.

İki büyük cadde "ölüm yolu" olarak anılıyor

Yıldız semtinden Konya Yolu'na kadar uzanan Turan Güneş Bulvarı ile aynı bulvarla bağlantılı olan, Çankaya ve Mamak'ı bağlayan Doğukent Bulvarı'nda son dönemde sık sık trafik kazaları yaşanıyor. Bölge sakinleri, üst geçit bulunmayan, yeterli ve caydırıcı radar uyarı levhalarının olmadığı iki caddede sürücülerinin hız limitlerini aşması nedeniyle yaya geçitlerinden bile geçmenin imkansız hale geldiğini belirtiyor.

Emniyetten alınan bilgiye göre 1 Ocak-8 Aralık 2022 tarihlerinde Turan Güneş Bulvarı'nda meydana gelen 49 trafik kazasında 56 kişi, Doğukent Bulvarı'nda ise 51 trafik kazasında 70 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti.

Turan Güneş Bulvarı'nda 4 Aralık'ta meydana gelen trafik kazası sonucu, oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.