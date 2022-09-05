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- Ankara'da, üniversite içindeki köpek saldırısı kamerada
Ankara'da, üniversite içindeki köpek saldırısı kamerada
Yerleşke içindeki öğrenciler, köpeklerin saldırıya geçmesi ile korku dolu anlar yaşadı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
- 05.09.2022 - 09:10
- Güncelleme : 05.09.2022 - 09:49
Sürü halinde gezen sokak köpekleri, tehlike saçmaya devam ediyor…
Sık sık çocuk parkı, durak gibi ortak kullanım alanlarında görülen köpekler, üniversiteler içinde de görülmeye başlandı.
Ankara Üniversite Dışkapı Yerleşkesi’ndeki sokak köpekleri, yerleşke içinde adeta korku saldı.
İHA’nın haberine göre; 3 öğrenci köpeklerin saldırısına uğradı.
Olay anları kamerada
Öğrencilerin korku içinde kaldıkları o anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.
Ankara'da, üniversite içindeki köpek saldırı kamerada