Haberler

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da, üniversite içindeki köpek saldırısı kamerada

Ankara'da, üniversite içindeki köpek saldırısı kamerada

Yerleşke içindeki öğrenciler, köpeklerin saldırıya geçmesi ile korku dolu anlar yaşadı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.