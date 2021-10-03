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    Ankara’da üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü yanarak öldü

    Sincan ilçesinde demir yolu üst geçit ayağına çarparak alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 03.10.2021 - 07:41
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 07:52
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    Ankara’da üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü yanarak öldü

    Saat 05.00 sıralarında Ayaş- Ankara yolu üzeri Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki demiryolu üst geçidinde seyir eden ve kimliği tespit edilemeyen 06 FT 6862 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek demir yolu üst geçit ayağına çarptı.

    YANAN ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Sürücü otomobil içerisine sıkışırken ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ölen sürücünün kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Ankara’da üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü yanarak öldü-Video

    Ankara’da üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü yanarak öldü #1

    Ankara’da üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü yanarak öldü #2

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