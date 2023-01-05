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    Ankara'da üvey toruna cinsel istismar iddiası: Bornozla dolaşıyordu

    58 yaşındaki şüpheli hakkında, üvey torununa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Şüphelinin ifadesinde, “Evin içinde bornozla dolaşıyordu" dediği öğrenildi.
    • 05.01.2023 - 12:30
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 12:38
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    Ankara'da üvey toruna cinsel istismar iddiası: Bornozla dolaşıyordu

    14 yaşındaki M.M. adlı kız çocuğu geçen yıl 25 Haziran'da, anneannesinin ikinci evliliğini yaptığı O.S.'nin, birlikte yaşadıkları Ankara’daki evde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, Adana'da yaşayan annesine anlattı.

    Annenin şikayetiyle gözaltına alınan 58 yaşındaki O.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    “Evin içinde bornozla dolaşıyordu”

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanarak, O.S. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    İddianamede ifadesine yer verilen O.S., "Eşimle aramızda anlaşmazlıklar var. Bu nedenle bana iftira atıyorlar. M.M. son zamanlarda benimle küfürlü konuşuyordu. Evin içinde bornozla dolaşıyordu." dedi.

    Cinsel istismar emarelerine rastlanıldı

    İddianamede yer verilen adli görüşmeci raporunda ise Kırgızistan uyruklu mağdur çocuk M.M.’nin beyanlarının güvenilir bulunduğu belirtildi.

    Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce düzenlenen raporda da M.M.'de cinsel istismar eylemlerine ilişkin iz ve emarelere rastlanıldığı ifadesi yer aldı.

    Hakim karşısına çıkacak

    DHA’nın haberine göre sanık O.S., iddianamenin kabul edildiği Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


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