Ankara'da uyuşturucu operasyonu

DHA
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Başkent'te 'Narkogüç' operasyonları kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda; 11 kilo 501 gram esrar, 3 kilo kokain, 440 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 7 bin TL para ele geçirildi.
3 kişi gözaltına alındı
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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