Ankara'da uyuşturucu operasyonu Ankara'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kilo 501 gram esrar, 3 kilo kokain ve 440 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

DHA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Başkent'te 'Narkogüç' operasyonları kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda; 11 kilo 501 gram esrar, 3 kilo kokain, 440 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 7 bin TL para ele geçirildi.

3 kişi gözaltına alındı

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)