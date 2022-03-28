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- Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 37 tutuklu
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 37 tutuklu
Başkentte zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 378 kişiden 37'si tutuklandı.
- İHA
- 28.03.2022 - 17:27
- Güncelleme : 28.03.2022 - 17:38
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Mart tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi.
Zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda madde ele geçirildi.
ELE GEÇİRİLİLENLER
Aramalarda; 9 kilo 800 gram eroin, 870 gram metamfetamin, 550 gram esrar, 200 gram bonzai ve 700 adet sentetik ecza maddesi bulundu.
378 KİŞİYE GÖZALTI
Operasyon kapsamında 378 kişi gözaltına alınırken içlerinden 37 kişi tutuklandı.