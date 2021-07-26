Geçen hafta uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 160 şüpheliden 12 ‘si tutuklandı.

Ankara’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 19-25 Temmuz'da operasyonlar düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalar sonucu 2 kilogram esrar, 950 gram bonzai ve 13 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 160 şüpheliden 12’sinin tutuklandığı bildirildi.

Ankara’da uyuşturucudan 1 haftada 12 kişi tutuklandı ViDEO