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- Ankara’da uyuşturucudan 1 haftada 12 kişi tutuklandı
Ankara’da uyuşturucudan 1 haftada 12 kişi tutuklandı
Geçen hafta uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 160 şüpheliden 12 ‘si tutuklandı.
- İHA
- 26.07.2021 - 11:34
- Güncelleme : 26.07.2021 - 12:01
Ankara’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 19-25 Temmuz'da operasyonlar düzenledi.
ELE GEÇİRİLENLER
Yapılan aramalar sonucu 2 kilogram esrar, 950 gram bonzai ve 13 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 160 şüpheliden 12’sinin tutuklandığı bildirildi.
Ankara’da uyuşturucudan 1 haftada 12 kişi tutuklandı ViDEO