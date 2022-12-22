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    Ankara'da üzerine vinç devrilen şahıs can verdi

    Kahramankazan ilçesinde 50 yaşındaki Hasan Berkay V.'nin üzerine vinç direği devrildi. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.
    • 22.12.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 17:09
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    Ankara'da üzerine vinç devrilen şahıs can verdi

    Ankara'daki iş kazası can aldı.

    Olay, Kahramankazan ilçesindeki Keresteciler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi.

    Üzerine vinç direği devrildi

    İHA'dan edinilen bilgilere göre, Hasan Berkay V.’nin (50) üzerine vinç direği devrildi.

    Olay yerinde can verdi

    Talihsiz adam, bu esnada başına ağır darbe aldı.

    Bu etki ile ağır yaralanan talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Ankara da üzerine vinç devrilen şahıs can verdi #1


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