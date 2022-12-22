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- Ankara'da üzerine vinç devrilen şahıs can verdi
Ankara'da üzerine vinç devrilen şahıs can verdi
Kahramankazan ilçesinde 50 yaşındaki Hasan Berkay V.'nin üzerine vinç direği devrildi. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.
- 22.12.2022 - 17:04
- Güncelleme : 22.12.2022 - 17:09
Ankara'daki iş kazası can aldı.
Olay, Kahramankazan ilçesindeki Keresteciler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi.
Üzerine vinç direği devrildi
İHA'dan edinilen bilgilere göre, Hasan Berkay V.’nin (50) üzerine vinç direği devrildi.
Olay yerinde can verdi
Talihsiz adam, bu esnada başına ağır darbe aldı.
Bu etki ile ağır yaralanan talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti.