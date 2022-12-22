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    Ankara'da üzerine vinç direği devrilen işçi öldü

    Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, çalıştığı sırada üzerine vinç direği devrilen işçi Hasan Berkay V., yaşamını yitirdi.
    • 22.12.2022 - 23:48
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    Ankara'da üzerine vinç direği devrilen işçi öldü

    Saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Keresteciler Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde meydana gelen olayda, Hasan Berkay V.'nin üzerine, çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle vinç direği devrildi.

    Hasan Berkay V. devrilen direğin altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre, gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin Berkay V.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Ankara da üzerine vinç direği devrilen işçi öldü #1

    Ankara da üzerine vinç direği devrilen işçi öldü #2


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