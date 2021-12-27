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    Ankara'da vatandaşı ısıran köpek, barınağa götürüldü

    Sokak köpeğinin ısırdığı vatandaş hastaneye kaldırılırken, köpek de belediye ekipleri tarafından uyutularak alındı.
    • İHA
    • 27.12.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 10:10
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    Ankara'da vatandaşı ısıran köpek, barınağa götürüldü

    Ankara Sincan'da bir kişi, beslemeye çalıştığı köpeğin saldırısına uğradı.

    Yaralanan vatandaş hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Köpek ise belediye ekipleri tarafından iğne ile uyutularak yakalandı.

    UYUTULARAK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

    Belediye ekipleri tarafından uyutularak yakalanan köpek, hayvan barınağına götürüldü.

    Ankara'da vatandaşı ısıran köpek, barınağa götürüldü VİDEO


    Ankara da vatandaşı ısıran köpek, barınağa götürüldü #1

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