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    Ankara'da veteriner kliniğinde hırsızlık

    Etimesgut'ta bulunan veteriner kliniğinde hekimlerin yemek molasına çıktığı zamanı fırsat bilen hırsız, 4 bin 500 TL'yi kasadan alarak uzaklaştı.
    • 08.09.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 17:12
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    Ankara'da veteriner kliniğinde hırsızlık

    Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde 3 veteriner, başlarına geleceklerden habersiz kliniğin üst katında yemek yerken bir hırsızlık olayı gerçekleşti.

    Daha önceden mahallede görüldüğü iddia edilen kimliği belirsiz kişi, elindeki çanta ile kliniğe girdi.

    Hırsız 4 bin 500 TL'yi alıp uzaklaştı

    İçeri girdikten sonra bir süre çevreyi kontrol eden şüpheli, alt katta kimse olmadığını anlayınca kasaya yöneldi. Şüpheli, çekmecedeki 4 bin 500 TL'yi alarak klinikten uzaklaştı.

    Durumun fark eden veterinerlerin ihbarı üzerine gelen jandarmaya, olayla ilgili çalışma başlattı.

    Ankara da veteriner kliniğinde hırsızlık #1

    "3 dakika gibi bir sürede yaşanıyor"

    DHA'nın aktarımına göre, Veteriner Hekim Burhan Sevimligil, 2 meslektaşı ile üst katta yemek yerken olayın gerçekleştiğini belirterek, "Hiç ses vermeden dükkanımıza giriyor. Daha sonra kasaya yönelip tüm nakit parayı alarak kaçıyor.

    Çevre esnafa 'Ben şartlı tahliye ile serbest kaldım. Şu an paraya ihtiyacım var, bana yardım edin' diyerek kalem satmaya çalışmış. Burası son durak olmuş. Çaldıktan sonra da hiçbir esnafa uğramadan gidiyor.

    3 dakika gibi bir sürede yaşanıyor olay. Kamera kayıtlarını incelememiz uzun sürdü. Bu yüzden de geç fark ettik aslında. Anladıktan sonra da jandarma ekipleri ile irtibata geçtik. Umarın en kısa sürede yakalanır." ifadelerini kullandı.

    Ankara'da veteriner kliniğinde hırsızlık VİDEO

    Ankara da veteriner kliniğinde hırsızlık #2

    Ankara da veteriner kliniğinde hırsızlık #3


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