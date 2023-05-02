Ankara'da villa çatısına çıkan kedi mahalleyi karıştırdı Başkentte bir villanın çatısında mahsur kalan kedi, mahalleyi ayağa kaldırdı.

ensonhaber.com

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir villanın çatısına çıktıktan sonra orada mahsur kalan kediyi kurtarmak için mahalle sakinleri girişlimde bulundu.

Ancak günlerdir çatıda mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen vatandaşlar, villanın sahibiyle karşı karşıya geldi.

Ev sahibi çatıya çıkılmasını istemedi, komşularıyla davalık oldu

Ev sahibi, tüm uyarılara rağmen kedinin çatıdan indririlmesine yardım taleplerini reddetti

Site sakinlerinin sokakta beslediği kediyi villa sahibi, aracının kaputunda buldu. Kedi veterinerler tarafından alınırken, ev sahibi ile komşuları davalık oldu.