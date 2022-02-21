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    Ankara’da yabancı uyruklu kişinin yaktığı mangal, hayatına mal oldu

    Ankara’da hobi bahçesindeki evinde ısınmak için yaktığı mangalı odasına koyan yabancı uyruklu kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 05:51
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 05:54
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    Ankara’da yabancı uyruklu kişinin yaktığı mangal, hayatına mal oldu

    Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Çekirdeksiz Mahallesi’ndeki hobi bahçesinde meydana geldi.

    MANGALI ODASINA KOYDU, UYUDU

    Hobi bahçesinin bakımını yapmak üzere gelen ve mangal yakan 45 yaşındaki yabancı uyruklu S.M.S. ısınmak için mangalı odasına koydu ve uyudu.

    DUMANDAN ETKİLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

    Yabancı uyruklu S.M.S.’den 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Hobi bahçesine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yabancı uyruklu şahsın cansız bedenine ulaşırken sağlık ekipleri kişinin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

    S.M.S.’nin cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ankara’da yabancı uyruklu kişinin yaktığı mangal, hayatına mal oldu #1


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