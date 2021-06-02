11 yıl önce yağ bezesi ameliyatı olan İstem Çelik, risk olmadığı belirtilen ameliyattan sonra sol kol kolunu kullanamadığını söyledi.

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki İsmet Çelik, 2009 yılında boynundaki yağ bezesini aldırmak özel bir hastaneye başvurdu.

Bezesini Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Z.Ş.’ye gösteren İsmet Çelik, doktorunun talimatıyla ameliyat oldu.

SOL KOLUNU KULLANAMADI

Kendisine ameliyatta hiçbir riskin olmadığı söylenilen Çelik, ameliyatın ardından sol kolunu kullanamadı.

Olduğu ameliyatın kabusu olduğunu belirten Çelik, yargıya taşınan olayın bir an önce aydınlanmasını istiyor.

"ÇOK BASİT BİR AMELİYAT OLDUĞU SÖYLENDİ AMA.."

İsmet Çelik “Doktor boyun bölgemde yağ bezesi olduğunu söyledi.

Kanser olma ihtimaline karşılık almaları gerektiğini söyledi. Çok basit bir ameliyat olacağını söylediler. O zaman ben 17 yaşındaydım.

Ameliyata girerken imzam zaten yoktu. ’Hülya’ adında bir kadın halam olarak gösterilerek, imza atılmış.

Her yere baksınlar, araştırsınlar. Benim öyle bir halam veya akrabam yok.

Beni bu kadar riskli bir ameliyata soktular. Sol koluma giden sinir damarlarımı kesmişler. Sonrasında bana 11 yıl üzerine kâğıt gönderiyorlar.

Kâğıtta böyle bir komplikasyonun gerçekleşebileceğini ameliyattan önce belirttik yazmışlar. Ama ameliyat öncesinde hiç kimseye böyle bir bilgi verilmedi.” dedi.

Ankara'da yağ bezesi ameliyatı oldu: Sol kolunu kullanamıyor VİDEO

"ÖYLE BİR AKRABAM YOK"

Ameliyata girerken halası olarak gösterilerek ailesi adına imza attan Hülya adında bir şahsın ailesinde olmadığına vurgu yapan Çelik, “Araştırsınlar baksınlar dosyalarımı. Annem de o zamanlar kanserdi.

Kemoterapiye girdiği için ondan imza alamadılar.

İşte o sıra Hülya diye bir kadından imza almışlar.

Araştırsınlar, eğer öyle bir akrabam varsa hiçbir şikâyette bulunmayacağım”. şeklinde konuştu.





"BOYNUMDAN AŞAĞI KAN AKMAYA BAŞLADI"

Ameliyatına giren doktor ile kendisine ameliyatın ardından verilen rapordaki doktorun da aynı olmadığını iddia eden İsmet Çelik, “Sol kolum komple uyuşuk. Omuz kemiğim zaten bir yük kaldırınca çıkıyor.

Hiçbir şey yapamıyorum. Ameliyatıma bir doktor girdi. Ameliyatın yüzde 80'i gerçekleştikten sonra raporda yer almayan başka bir doktor geldi.

Ben ameliyatta bir sorun olduğunu anlamıştım. Bir anda boynumdan aşağıya kanlar akmaya başladı. Hemşireler korkuyla bakıyordu. Devletimiz sesimi duysun.” ifadelerini kullandı.



11 YIL SONRA KAĞIT GELDİ

Yıllardır doktorlara gittiğini ve artık iyileşme şansının olmadığını ifade eden Çelik, “2009’dan beri uğraşıyorum. Beş tane hastaneye, onlarca profesöre göründüm. Gittiğim herkes ’Artık düzelme şansı yok’ dedi. Ben ameliyattayken zaten reşit değildim.

Reşit olmayan birisinin hiçbir yakınına bilgi verilmeden nasıl riskli bir ameliyata soktular anlamıyorum. Ortada bir suç var.

Bana 11 yıl üzerine bir kâğıt gönderdiler, kâğıtta yazan şey ise böyle bir komplikasyon gerçekleşebilir. Bu işin üstünü kapatmaya çalışıyorlar.” diye konuştu.

"DEVLETTEN YARDIM BEKLİYORUM"

Kolundan dolayı hiçbir işte çalışamadığını ve işsiz kaldığını da söyleyen İsmet Çelik, “Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza sesleniyorum. Allah için sesimi duyun, dosyalarıma baktırın.

Yardımınızı bekliyorum. Sıkıntılarım ortada.

Kolumun tekrar bakılmasını istiyorum. Şu anda bir işim yok. Neden yok diye soracak olursanız kolum uyuşuk, ağrıyor, hiçbir şey kaldıramıyorum. Mağdur kaldım.

Devletimden yardım bekliyorum.” dedi.

