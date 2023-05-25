Ankara'da yağış: Valilik uyardı Etimesgut'ta hayatı olumsuz yönde etkileyen sağanak giderek artarken, valilikten uyarı mesajı geldi.

DHA

Ankara Etimesgut'ta öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Çevredekiler ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar da suda kaldı.

Ankara Valiliği de kentin kuzey ve batısında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı uyardı.

Tedbirli olun çağrısı

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;