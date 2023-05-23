Ankara'da yağmurlu havada sulama yaparken yıldırım çarpması sonucu öldü
DHA

Acı olay, Ankara’nın Evren ilçesinde yaşandı…

Şanlıurfa’dan gelen tarım işçisi R.Ö., saat 17.00 sıralarında Yusufuşağı Mahallesi'nde Hirfanlı Baraj'nın kenarında bulunan soğan tarlasını yağmurlu havada sulamaya çalıştı.

Yıldırım çarptı

Bu sırada R.Ö.’ye çarptı.

Tarlada bulunan yakınları tarafından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen R.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturuluyor

Otopsisi yapılan R.Ö.’nün cenazesi, yakınları tarafından Şanlıurfa’ya götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.