Ankara'da yağmurlu havada sulama yaparken yıldırım çarpması sonucu öldü Soğan tarlasında yağış altında sulama yapan tarım işçisi, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Acı olay, Ankara’nın Evren ilçesinde yaşandı…

Şanlıurfa’dan gelen tarım işçisi R.Ö., saat 17.00 sıralarında Yusufuşağı Mahallesi'nde Hirfanlı Baraj'nın kenarında bulunan soğan tarlasını yağmurlu havada sulamaya çalıştı.

Yıldırım çarptı

Bu sırada R.Ö.’ye yıldırım çarptı.

Tarlada bulunan yakınları tarafından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen R.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturuluyor

Otopsisi yapılan R.Ö.’nün cenazesi, yakınları tarafından Şanlıurfa’ya götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.