Ankara'da yağmurlu havada sulama yaparken yıldırım çarpması sonucu öldü

DHA
Acı olay, Ankara’nın Evren ilçesinde yaşandı…
Şanlıurfa’dan gelen tarım işçisi R.Ö., saat 17.00 sıralarında Yusufuşağı Mahallesi'nde Hirfanlı Baraj'nın kenarında bulunan soğan tarlasını yağmurlu havada sulamaya çalıştı.
Yıldırım çarptı
Bu sırada R.Ö.’ye yıldırım çarptı.
Tarlada bulunan yakınları tarafından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen R.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Soruşturuluyor
Otopsisi yapılan R.Ö.’nün cenazesi, yakınları tarafından Şanlıurfa’ya götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.