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    Ankara'da, Yahyalar Grubu hırsızlık çetesine operasyon düzenlendi

    Çeşitli hırsızlık olaylarının ardında olduğu belirlenen Yahyalar Grubu çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2 çocuk ve 11 kişi gözaltına alındı.
    • 06.09.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 12:58
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    Ankara'da, Yahyalar Grubu hırsızlık çetesine operasyon düzenlendi

    Ankara’da, 41 hırsızlık olayına karışan 'Yahyalar Grubu' isimli çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyona, ‘Ahsen’ adı verildi.

    20 adrese, eş zamanlı baskın düzenlendi.

    2 çocuk, 11 kişiye gözaltı

    DHA’nın haberine göre; Ankara genelinde 21 iş yerinden, 13 açıktan, 1 otodan, 1 evden hırsızlık yapıp, 4 otomobil hırsızlığı ve 1 yağma olaylarına karışan Yahyalar Grubu çetesine yönelik operasyonda 2 suça sürüklenen çocuk ve 11 şüpheli gözaltına alındı.

    Ankara da, Yahyalar Grubu hırsızlık çetesine operasyon düzenlendi #1

    Ele geçirilenler

    Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 6 tabanca, 1 tüfek, bu silahlara ait çok miktarda fişek ve mermi ele geçirildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Ankara'da, Yahyalar Grubu hırsızlık çetesine operasyon düzenlendi VİDEO

    Ankara da, Yahyalar Grubu hırsızlık çetesine operasyon düzenlendi #2


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