Ankara'da yapılan operasyonda 10 bin litre etil alkol ele geçirildi

AA
Ankara'da güvenlik güçleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışma sonucu, M.A'nın Konya'dan Ankara'ya etil alkol getirerek satış yapacağı bilgisine ulaşıldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı açıklama yaptı.
DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 10 BİN LİTRE ETİL ALKOL BULUNDU
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün Bala'daki yol kontrol noktasında M.A'ya ait araçta yapılan aramada, 10 bin litre etil alkol ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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