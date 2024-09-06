Haberler



3. Sayfa



Ankara'da yapılan operasyonda 10 bin litre etil alkol ele geçirildi

Ankara'da yapılan operasyonda 10 bin litre etil alkol ele geçirildi Ankara İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.