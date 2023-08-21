Ankara'da yaşayan gencin hesabını hackleyerek İstanbul'da yemek siparişi verdiler Yemek siparişi verilen bir uygulamadaki kredi kartı hacklenen genç çocuğun hesabında toplamda 2 bin 500 liralık yemek siparişi verilirken şüphelilerin kimliği henüz belirlenemedi.

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İHA

Dolandırıcıların farklı oyunları vatandaşı ağına düşürüyor...

Farklı yöntemlerle vatandaşı ağına alan dolandırıcılar bu kez de Ankara'da yaşayan bir vatandaşı mağdur etti.

Ankara’da yaşayan Gürkan Sayın'ın bir yemek sipariş uygulamasına kayıtlı kredi kartını hackleyen dolandırıcılar kendilerine toplamda 2 bin 500 liralık yemek sipariş etti.

Sayın, kimliği belirsiz kişiler tarafından verilen siparişin ardından bankadan telefonuna gelen 2 bin 500 liralık ekstre mesajlarını görmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Fiziki kartını 1 yıldır kullanmadı

Bankaya giderek itiraz dilekçesi yazan Sayın, online yemek siparişi verilen bir uygulamaya kayıtlı olan kredi kartının nasıl hacklendiğini merak ediyor.

Sayın, yemek siparişi verilen uygulamada kayıtlı olan kredi kartının 1 yıldan uzun süredir evde durduğunu da belirterek, kartının fiziki olarak çalınmadığından da emin olduğu söyledi.

"Siparişiniz geldi"

Kişisel verilerinin yemek siparişi verilen uygulama tarafından ihlal edildiğini iddia eden Sayın, yakın zamanda da dava açacağını anlattı.

Sayın, kendisine gelen ekstreden önce İstanbul’dan kuryelerin kendisini sürekli aradığını belirtti.

Telefonu açtığında, kuryelerin kendisine ‘Siparişiniz geldi’ demesine ilk başlarda bir anlam veremediğini ifade eden Sayın, işin aslını daha sonra anladığını kaydetti.

"Toplamda 2 bin 500 lira dolandırıldım"

Kuryeler tarafından arandığına dikkati çeken Sayın, kartından sürekli yemek siparişi verildiğini anlatarak şunları söyledi:

Benim adıma bir online alışveriş sitesinden yemek siparişleri verilmiş. Fiyatları da 800 lira civarında. Normal şartlarda alışveriş yaptığımızda telefona bir kod gelmesi gerekir. Bana herhangi bir kod gelmedi. Toplamda 2 bin 500 lira dolandırıldım.

"İnternet bankacılığını kapattırdım"

Dolandırıldığını anlayan Sayın, çevrim içi yemek siparişi verilen uygulamayı aradığını dile getirerek, şunları söyledi: