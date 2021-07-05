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- Ankara’da yaşlı adam, minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
Ankara’da yaşlı adam, minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
Emekli maaşını çektikten karşıya geçmek isteyen 75 yaşındaki A.D.’ye minibüs çarptı. A.D., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- İHA
- 05.07.2021 - 16:42
Ankara’nın Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyir halinde olan E.A idaresindeki dolmuş minibüsü, karşıya geçmekte olan 75 yaşındaki A.D'ye çarptı.
Emekli memur olan A.D., çarpmanın etkisi ile ağır yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
A.D., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
A.D’nin emekli maaşını çekmesinin ardından kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen A.D., yaşamını yitirdi.
Minibüs şoförü gözaltına alındı.