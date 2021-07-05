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Ankara’da yaşlı adam, minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti

Ankara’da yaşlı adam, minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti

Emekli maaşını çektikten karşıya geçmek isteyen 75 yaşındaki A.D.’ye minibüs çarptı. A.D., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.