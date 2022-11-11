Polatlı ilçesinde yaşlı kadını bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında darbeden şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, sabah saatlerinde kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.

50 yaşındaki Oğuz Y., sebebi bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 64 yaşındaki Behiye G.'yi sokak ortasında darbetmeye başladı.

Çevredekiler saldırganı durdurdu

Gözü dönen adamın saldırgan tavırlarına çevredekiler, sessiz kalmayarak olaya müdahale etti.

Saldırgan Oğuz Y. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Behiye G.'yi hastaneye kaldırdı.

"Kadın aldığı darbe ile yere yığıldı"

Satılmış Çetin, "Teyze yürüyordu, saldırgan kadının arkasından giderek, sert bir yumruk attı. Kadın, aldığı darbe ile yere yığıldı. Saldırgan argo kelimeler kullanıp, teyzenin üzerine yürüyordu. Araya girip, tepki gösterdik. Kısa süreli bir arbede oluştu. Sonra adam, kargaşayı fırsat bilerek olay yerinden kaçtı. Neden böyle bir şey yaptığını biz de anlayamadık." dedi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor

DHA'nın haberine göre, polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara'da yaşlı kadın sokak ortasında darbedildi VİDEO

