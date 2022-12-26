Ankara'da yaşlı kadınların dini duygularını sömürüp, dolandırdı

Yaşlı kadınları, dini duygularını sömürerek dolandırdığı tespit edilen şahsın 20 yıla kadar hapsi istendi. Şahsın kendisini şeyh torunu olarak tanıttığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkent'in farklı ilçelerinde yapılan dolandırıcılık iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Savcılık tarafından yapılan soruşturma sonucu, ileri yaştaki kadınların dini duygularının sömürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

"Şeyh torunuyum, nefesim kuvvetli"

15 Kasım tarihinde yaşanılan olaya göre; Keçiören ilçesinde oturan Hakime Korkmaz (74) evine giderken yanına yaklaşan M.P. (32), yorgun göründüğünü belirterek, Fatih Terim Parkı'nda bir bankta oturmasını sağladı.

Şeyh torunu olduğunu belirterek nefesinin kuvvetli olduğunu iddia eden M.P., "Ben seni okuyup üfleyeyim sıhhatine kavuş, karşılığında sen de benim babama dua edersin. Benim babam Menzil'de yatıyor. Onun için Allah'a dua edersen sevinirim." diye konuştu.

“Yüzüklerini besmelesiz takmışsın, çıkar”

Korkmaz'ın ellerini ovalamaya başlayan şüpheli, kadından gözlerinin içine bakmasını istedi.

O sırada parmaklarındaki 2 yüzüğü gösteren M.P., "Teyze bunları besmelesiz takmışsın, çıkar." diyerek Korkmaz'ın yüzüklerini çıkarmasını istedi.

Durumdan şüphelenen kadın, yüzüklerini çıkarmayacağını söyleyince M.P. bu kez, "Olur mu teyze sen çıkarmazsan eğer melekler çıkarır ama ben de çıkarırım merak etme." dedi.

Gidene kadar çantasına bakmadı

Hatice Korkmaz'ın parmaklarındaki 2 yüzüğü çıkaran şüpheli, Korkmaz'ın çantasında bulunan bonenin içine yüzükleri koyar gibi yaparak bağladı.

Okuyup üflediği boneyi Korkmaz'ın çantasına koyan şüpheli, "Bak gözünün önünde bunları tekrar çantaya koyuyorum. Boneyi hemen açma otobüs durağına gidince açarsın." dedi.

M.P'nin söylediklerine inanan Korkmaz, otobüs durağına kadar çantasına bakmadı.

Daha önce de yaptı

Durağa gelip çantasındaki boneyi açınca içinde yüzüklerin olmadığını gören Korkmaz, soyulduğunu anlayarak şüpheli M.P.'den şikayetçi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, M.P. hakkında 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan iddianame hazırlandı.

Savcılıktaki ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen M.P.'nin, daha önce benzer suçlara karıştığı tespit edildi.

20 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Şüpheli M.P.'nin, Hakime Kormaz'ı dolandırdıktan 8 gün sonra, 23 Kasım tarihinde yine aynı şekilde birini daha dolandırdığı ortaya çıktı.

M.P.'nin, Mamak ilçesinde oturan Şevkiye Kılıçoğlu'nun (66) evine giderek kendisini şeyh kızı olarak tanıttığı, dini sohbet yapmak istediği ve bu sayede Kılıçoğlu'ndan altın küpe ve bir miktar nakit parayı daha önce yaptığı yöntemle alıp kayıplara karıştığı öğrenildi.

DHA’nın haberine göre M.P. hakkında, 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.