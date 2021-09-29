Farkındalık yaratmak için Ankara’nın en işlek caddelerinden birinde yapılan ‘Öncelik yaya olmalı’ çekiminin sonu kötü bitti. Yayalara yol veren servise, çekim sırasında otobüsün çarptığı görüldü.

Trafikte yayalara yol verme durumuna hala alışamayan ve bunu kural olarak görmeyen sürücüler var…

Medya Ankara adlı YouTube kanalı da farkındalık yaratmak istedi ve Başkent’in en işlek caddelerinden birinde kayda girdi.

Ancak videonun sonu kötü bitti.

“BEKLİYORUZ, YOL VEREN YOK”

Trafik ışıklarının olmadığı yaya geçidinde 2 kişi, belli bir süre sürücülerin kendilerine yol vermesini bekledi.

Bir ileri iki geri adımlar atarak sürücüleri durmasını bekleyen o yayalardan biri, “Yaya geçidinde yaya varsa öncelik vermeleri gerekiyor. Bekliyoruz hala yol veren yok.” dedi.

Ankara’da yayalara yol verirken arkadan otobüs çarptı VİDEO

YOL VERİRKEN OTOBÜS ÇARPTI

Tam o sırada bir işçi servisi, bekleyenlerin geçmesi için aniden durdu.

Servise, arkadan gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs çarptı.

‘ÖNCELİK YAYA OLMALI’ PAYLAŞIMLARI

“Kazaya sebep oluyorduk.” diyen yaya, sonrasında yayındaki kişiyle birlikte karşıya geçti.

Video, sosyal medyada çokça kez paylaşılırken; kullanıcılar, sürücülerin yayalara öncelik vermesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.