Ankara'da yem haznesine düşen çocuk hayatını kaybetti

Ankara'da çiftlikte yaşayan aile çocuklarından haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine, arama başlatan jandarma ekipleri çocuğun cansız bedenini yem haznesinde buldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, besi çiftliğinde çalışan Emine-Kenan Ece çifti oğulları Kenan'dan bir süre haber alamadı.

Ece çifti yaptıkları aramada çocuğun izine ulaşamayınca olayı jandarmaya bildirdi.

4 METRE DERİNLİĞİNDEKİ YEM HAZNESİNE DÜŞTÜ

İhbar üzerine çiftliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftlikte yapılan aramada, 4 metre derinliğindeki yem haznesine düşen Kenan Ece'nin (4) cansız bedenine ulaşıldı.

BABASININ YANINA GİDİYORDU

Kenan'ın babasının yanına giderken yem haznesine düştüğü ve bu sırada çalışır vaziyette olan yem karma makinesinden çıkan yemin üzerine dökülmesi ile boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan incelemenin ardından Kenan'ın cenazesi önce Polatlı Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma olaya ilişkin inceleme başlattı.