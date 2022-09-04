Ankara’da yeni dolandırıcılık yöntemi: 7 dakikada katalizör çalıyorlar

Dolandırıcılık şebekesi, gözüne kestirdikleri temiz ikinci el araçların 8 bin liralık katalizörünü, 7 dakika içinde çalarak yerişine 100 liralık yan sanayi ürün takıyor.

Ankara’da ikinci el alım-satım sitesinde gözüne kestirdikleri temiz ikinci el araçların yedek parçalarını çalan yeni dolandırıcılık şebekesi ortaya çıktı.

Buna göre şebeke ilk olarak ikinci el alım-satım üzerine hizmet veren internet sitesine giriyor, önceden belirledikleri marka ve model araçların fiyatlarını yüksekten düşüğe doğru filtreliyor.

‘Ciddi alıcıyız’ diyorlar

Ardından dolandırıcılar, ilk 10 aracın sahibi tek tek arayarak aracı beğendiklerini, ciddi alıcı olduklarını ve buluşmak istediklerini söylüyor.

Dolandırıcılar, aracın sahibi ile Etimesgut’a bağlı bir oto sanayi sitesinde önceden belirledikleri motorcuda buluşuyor.

Şebekenin bir üyesi burada araç sahibini oyalamak amacıyla sohbet açıyor ve ikramlarda bulunarak vakit geçiriyor.

7 dakika içinde söküyorlar

O esnada da şebekenin bir diğer üyesi, aracı test sürüşüne çıkarmak istediğini söylüyor ve hızlıca durumun farkında olan egzozcuya götürüyor.

Egzozcu burada 7 dakika içinde 2000 model araçlarda ikinci eli 8 bin lira ile 10 bin lira arasında tutan “katalizör” parçasını söküp, yerine 100 liralık yan sanayi ürün kaynaklıyor.

“Babaannem öldü, şehir dışına çıkmam gerek”

Daha sonra dolandırıcılar, araç sahibi ile ciddi alıcı olduklarının altını çizerek pazarlık yapıyor, helalleştikten sonra da ertesi gün satış için noterde buluşmak üzere araç sahibine söz veriyor.

Ertesi gün satış için arayan araç sahibine ise “Babaannem öldü, şehir dışına çıkmam gerek” diyen dolandırıcılar, böylelikle işin içinden sıyrılıyor.

Mağdurlar konuştu

Ankara’da son iki haftadır yaygın bir şekilde yapılan söz konusu dolandırıcılığı değerlendiren Oto Ekspertiz Uzmanı Ahmet Coşkun Özata, sadece bir günde kendisine 6 tane katalizörü sökülmüş araç geldiğini söyledi.

Mağdurlardan biri avukat, diğeri de 66 yaşında…

Üçü de ortak mesajında, “Araç alırken ve satarken başından bir an olsun ayrılmayın” diyor.

Dolandırıcıların yeni taktiği: Gözüne kestirdikleri araçların katalizörünü çalıyorlar VİDEO

“Fiyatta pazarlık yapmadı”

Söz konusu dolandırıcılık şebekesinin mağdur ettiği isimlerden 10 yıllık avukat Atılgan Doğan, 2000 model Alman markası aracını internet sitesi üzerinde ilana koyduktan bir hafta sonra bir kişinin aradığını belirtti.

Doğan, “Gayet kararlıydı. Ancak fiyatta pazarlık yapmadı. Beni Şaşmaz Oto Sanayi’de bir yere çağırdılar. Oraya gittiğimiz zaman tedirgin tavırları vardı. 3-4 kişilik çoğu usta olan kalabalık bir grup vardı burada. Çay içmeye davet ettiler. İkramda bulundular. Bizi lafa tutup aracı arka tarafa götürdüler. Bakmaya çalıştılar. Hatta ben aracı niye götürüyorsunuz dediğim zaman aracın kaportasına ve motoruna bakacağız dediler. Ben de inandım.

“Elimizi verdik, kolumuzu kurtaramadık”

Satıcıyım, dolayısıyla fiyatta da anlaştık. Araç 20-25 dakika ortadan kaybolunca şüphelendim. ‘Aracım nerede? Gelmesi gerekiyor’ deyince de ‘Ben alıcıyım zaten, fiyatta da anlaştık. Ver elini’ dedi. Elimizi verdik, kolumuzu kurtaramadık. Bir gün sonra notere çağdılar. ‘Tamam, bir gün sonra anlaşırız. Kaporaya da gerek yok’ dedim. Aracım 20 dakika sonra geldi. Helalleştik, tokalaştık. Bir gün sonra beni aradılar, ‘Babaannem öldü. Ben alamıyorum, hakkını helal et’ dediler.” diye konuştu.

“Suç duyurusunda bulunacağım”

Doğan, şöyle devam etti:

“Daha sonra öğrendik ki bütün Ankara’da bu şekilde orijinal araçları arayıp katalizör denen ve yüksek meblağa satılabilen yedek parçayı çalıyorlar. Şu an aracımın eksperini yaptırdık. Çalındığı ortaya çıktı. İki gün önce kaynak yapmışlar ve katalizörü çalmışlar. Suç duyurusunda bulunacağım. Şikayetçi olacağım. Kişinin, fotoğrafı adresi ve ismi elimde var. Ustaların da var. Nerede değiştirdiğini de biliyorum. Gerekli bütün işlemleri bugün başlatıyorum.”

Dolandırılanlar ekspertizde buluştu

Doğan, meşhur bir ilan sitesinde en yüksek meblağlı araçları fiyatı yüksekten düşüğe doğru sıralayıp tek tek dolandırıcılık yaptıklarını savunarak, “Bu şekilde dolandırılan diğer arkadaşlar bana ulaştı. Onlarca kişinin aynı şekilde katalizörü çalınmış. Grup halinde biz de ekspertizde buluştuk. Hepimiz dolandırılan kişiler olarak buraya geldik.” dedi.

“Bu işin devamının geleceğini düşünüyorum”

Atılgan Doğan, “Vatandaşlar akıllı olsunlar. Mutlaka eksperde buluşsunlar. Hatta gerekiyorsa ismi bilinen, kaliteli eksperde buluşup orada satış yapsınlar. İsmi cismi belli olmayan dükkanlara gitmesinler. Hatta yüksek meblağlı araçlarda bu katalizörün fiyatının 100 bin lira ile 150 bin lira arasında değiştiğini duydum. Bu işin devamının geleceğini düşünüyorum. Dikkat etsinler.” dedi.

“Yan sanayi bir ürün takmışlar”

Dolandırıcılık şebekesinin mağdur ettiği bir diğer isim 66 yaşındaki Salih Özgü ise mağdur Atılgan Doğan’ın yaşadığı durumun aynısının başına geldiğini dile getirdi.

Özgü, “Orijinal katalizör sökülmüş, yan sanayi bir ürün takmışlar. Burada amaç, arabanın orijinalliğini bozulmuş olması. Vatandaşlara tek bir uyarı yapmak istiyorum: Araba satacaksanız, arabanın başından ayrılmayın.” dedi.

“Müşteriler bu duruma karşı evrak istiyor”

Ekspertiz Uzmanı Ahmet Coşkun Özata da “Arabayı inceliyorlar. İnceledikten sonra ‘Araç ile yol testine çıkacağız, arabayı test etmemiz gerekiyor’ diyorlar. Ardından dükkanlarına götürerek katalizörlerini çalıyorlar. Bununla ilgili son iki haftadır şikayetler almaya başladık. Yaygın olarak geliyor ama sadece bugün için 6 araç bana geldi. Müşteriler bu duruma karşı evrak istiyor, biz de bu evrakın teminini sağlıyoruz.” dedi.

“2-3 bin dolar arasında satılan ürünler”

Dolandırıcıların neden özellikle katalizör parçasını çalmayı tercih ettiklerine ilişkin konuşan Özata, “Katalizörü çalma sebepleri arasında içinde paladyum malzemesi var. Bunlar genelde 2-3 bin dolar arasında satılan ürünler. Bunlardan dolayı orijinali çalıp, yerine yan sanayi ürün takıyorlar. Katalizörün çalınma sebebi arasında aşırı derecede hızlı yapılabiliyor. Bugün bir arabanın katalizörü 5 ile 7 dakika arasında çalınıp yerine yenisi takılabilir. Bugün 2000 model bir aracın katalizörü ikinci eli 8 bin lira civarında. Ama sıfır, yüksek model araçlarda ise 100 bin liranın üzerine kadar çıkabiliyor.” şeklinde konuştu.