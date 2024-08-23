Ankara'da yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti Çubuk ilçesinde mantar topladıktan sonra traktörle eve dönerken yıldırım isabet eden Sakine Özbey (59), hayatını kaybetti.

DHA

Bugün saat 15.30 sıralarında Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Yıldırımaydoğan Mahallesi'nde, Cemalettin ve eşi Sakine Özbey, yaylada mantar topladıktan sonra eve dönmek üzere traktörle yola çıktı.

TRAKTÖRDEYKEN YILDIRIM DÜŞMESİYLE CAN VERDİ

Traktörün yan kısmında oturan Sakine Özbey, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Sakine Özbey'in cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşi Cemalettin Özbey ise olayı yara almadan atlattı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)