Ankara'da yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti

DHA
Bugün saat 15.30 sıralarında Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Yıldırımaydoğan Mahallesi'nde, Cemalettin ve eşi Sakine Özbey, yaylada mantar topladıktan sonra eve dönmek üzere traktörle yola çıktı.
TRAKTÖRDEYKEN YILDIRIM DÜŞMESİYLE CAN VERDİ
Traktörün yan kısmında oturan Sakine Özbey, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Sakine Özbey'in cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşi Cemalettin Özbey ise olayı yara almadan atlattı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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