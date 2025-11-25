Ankara’da yoğun siste zincirleme kaza

- Ankara'nın Akyurt ilçesinde yoğun sis nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu.
- Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve inceleme başlatıldı.
- Sürücüler sisli havada dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Ankara’nın Akyurt ilçesinde korkunç kaza...
Ankara’nın Akyurt ilçesindeki Büğdüz Kavşağında seyir halinde olan sürücüler, Çankırı Bulvarı Büğdüz Kavşağı mevkiinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşadı.
4 ARAÇ KAZA YAPTI
Görüş mesafesinin aniden düşmesi sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
EKİPLER UYARDI
Yaralı sayısına ilişkin net bilgi bulunmazken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Polis ekibi olayla ilgili inceleme başlatırken, sürücülere de "sisli havalarda düşük hız, artırılmış takip mesafesi ve far kullanımı" konusunda uyarılarda bulundu.