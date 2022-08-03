Ankara'da yokuşta kayan kamyon, market duvarına girdi

Park halindeki bir kamyon, freni boşalınca yol üzerindeki bir marketin duvarına çarptı.

Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Topçu Mahallesi’nde öğle saatlerinde eğimli yol üzerinde park halinde duran kamyon, iddialara göre freninin boşalması sebebiyle yol üzerinde bulunan marketin duvarına çarparak durabildi.

Kaza neticesinde, kamyonda ve markette hasar meydana geldi. Olay sırasında şoförün kamyonda olmadığı belirlendi.

“Arkamı dönüp baktığımda markete doğru ilerlemişti”

İHA’nın haberine göre; marketin yanındaki diş kliniğinde çalışan Şilan Aydın, “Hava almaya dışarı çıkmıştım, o sırada büyük bir gürültü oldu. Arkamı dönüp baktığımda tır markete doğru ilerlemişti. İçerisinde kimseyi görmedim. O sırada polisler geldi ve ilgilendiler. Şoför ve ailesi gidip market sahipleri ile konuştu. Olayda herhangi bir yaralı yok. Olay sonrasında herhangi bir tartışma veya bir sorun yaşanmadı.” ifadelerini kullandı.