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    Ankara'da yol kenarında 2 çocuk annesinin cesedi bulundu

    Yol kenarındaki hareketsiz kadın ihbarına gelen ekipler, 2 çocuk annesi kadının öldüğünü tespit etti.
    • 04.12.2022 - 17:31
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    Ankara'da yol kenarında 2 çocuk annesinin cesedi bulundu

    Ankara'nın Polatlı ilçesinde gece saat 03.00 sıralarında bir kadının hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi.

    Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ölen kadının 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Tülay Güçevin olduğu belirlendi.

    İlk bulgular darbedildiğini gösteriyor

    İlk tespitlere göre darbedildikten sonra otomobil ile üzerinden geçilerek öldürüldüğü tahmin edilen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    2 şüpheli gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, Güçevin’in ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

    Ankara da yol kenarında 2 çocuk annesinin cesedi bulundu #1

    Ankara da yol kenarında 2 çocuk annesinin cesedi bulundu #2


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