Ankara’da yol verme kavgası: 3 yaralı

Trafikte yol verme nedeniyle çıkan bıçak ve beyzbol sopalı kavgada, baba-oğul ile araya girmeye çalışan 1 kişi yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ankara'ya bağlı Keçiören ilçesinde bulunan Bağlum kavşağında iki grup arasında, akşam saatlerinde yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçak ve beyzbol sopalı kavgaya dönüştü.

Sırtından bıçaklandı

Kavgada Ethem Şahin sırtından bıçaklanırken, oğlu Berkay Şahin ise beyzbol sopasıyla yaralandı.

Kavgayı görerek araya girmeye çalışan bir kişi de aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bıçak ve beyzbol sopalı 'yol verme' kavgası kamerada VİDEO

O anları kaydetti

Sırtından bıçaklanan Ethem Şahin, burada yapılan müdahalenin ardından Sanatoryum Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, olayın yaşandığı anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

'Oğlunu dövdüler, gel'

DHA’ya konuşan Ethem Şahin'in eşi Mülkiye Şahin, “Bize olay yerinde olan tanımadığımız biri telefon etti. 'Oğlunu dövdüler, gel' dedi. Oğlum ve eşim yeğenimin arabasıyla çıkmışlardı. Trafikte hiç tanımadıkları biri sallama bıçakla eşimi sırtından bıçaklamış. Her şey kamera kayıtlarından çıkar zaten. Onlar bizi tanımıyor biz onları tanımıyoruz. Trafikteki olan olay. Hiç tanımadıkları, kavgayı ayıran başka birini de bıçaklamışlar. Onu da tanımıyoruz.” dedi.