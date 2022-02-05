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- Ankara’da yol verme kavgası: Pompalıyla dükkan bastı
Ankara’da yol verme kavgası: Pompalıyla dükkan bastı
Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları kişinin dükkanını pompalı tüfekle basan şahıs dehşet saçtı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasını yansıdı.
- İHA
- 05.02.2022 - 13:16
Ankara’nın Keçiören ilçesinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan iki grup arasında gerginlik çıktı.
Gruptan biri, eline aldığı pompalı tüfekle tartıştığı kişinin dükkanını bastı.
BİRİ YARALANDI
Etrafa rastgele ateş eden şahıs, bir kişiyi yaraladı.
Olayın yaşandığı yere, çevrede bulunan vatandaşların ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Korku dolu anlar kameraya yansıdı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Yaralanan kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.