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- Ankara'da yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı
Ankara'da yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı
Trafikte iki sürücü arasındaki sopalı kavga, cep telefonu ile görüntülendi.
- DHA
- 08.10.2020 - 13:56
Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Öveçler Mahallesi'ndeki Mimar Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen iki sürücü, kırmızı ışıkta durup, yol verme meselesi yüzünden tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iki sürücü, araçlardan aldıkları sopalarla birbirine girdi.
ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ
Bir süre kavga eden sürücüler, çevredekilerin araya girmesiyle ayrılarak araçlarına binip bölgeden uzaklaştı.
Trafikte yaşanan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Ankara'da trafikte sopalı kavga İZLE