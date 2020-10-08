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    Ankara'da yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı

    Trafikte iki sürücü arasındaki sopalı kavga, cep telefonu ile görüntülendi.
    • DHA
    • 08.10.2020 - 13:56
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    Ankara'da yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı

    Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Öveçler Mahallesi'ndeki Mimar Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen iki sürücü, kırmızı ışıkta durup, yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine iki sürücü, araçlardan aldıkları sopalarla birbirine girdi.

    ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

    Bir süre kavga eden sürücüler, çevredekilerin araya girmesiyle ayrılarak araçlarına binip bölgeden uzaklaştı.

    Trafikte yaşanan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    Ankara'da trafikte sopalı kavga İZLE

    Ankara da yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı #1

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