Ankara'da yola atlayan çocuk kazaya neden oldu Parkta oynayan çocuklardan birisinin bir anda yola atladığı sırada yoldan geçen kurye çocuğa çarpmamak için kaza yaptı.

İHA

Ankara’nın Keçiören ilçesinde oyun oynayan çocuklardan birisi bir anda cadde üzerinden karşıya geçmek istedi.

Ancak bir tırın önünde bulunan kör noktadan yola fırlayan çocuk, dikkatsizce yola çıkınca kendisini bir anda yoldan geçen moto kuryenin önünde buldu.

Yola fırlayan çocuğa çarpmamak için motorunun yönünün çevirmeye çalışan moto kurye, çocuğa çarpmaktan son anda kurtuldu. Ancak motor ile kendisini bir anda yerde buldu.

Yaşanan kazanın ardından yaklaşık 5 metre sürüklenen moto kurye, çevredekilerin müdahalesiyle yerden kaldırıldı.

Kazaya sebep olan çocuk olayın ardından tekrar parka kaçarken, hafif şekilde yaralanan moto kurye ise sağlık ekiplerine gerek duymadığını söyleyerek olay yerinden ayrıldı.

"Kör noktadan yola atladı

Olaya şahit olan esnaf Serkan Karahan, şu ifadeleri kullandı;