Ankara'da yola atlayan çocuk kazaya neden oldu

Ankara’nın Keçiören ilçesinde oyun oynayan çocuklardan birisi bir anda cadde üzerinden karşıya geçmek istedi.
Ancak bir tırın önünde bulunan kör noktadan yola fırlayan çocuk, dikkatsizce yola çıkınca kendisini bir anda yoldan geçen moto kuryenin önünde buldu.
Yola fırlayan çocuğa çarpmamak için motorunun yönünün çevirmeye çalışan moto kurye, çocuğa çarpmaktan son anda kurtuldu. Ancak motor ile kendisini bir anda yerde buldu.
Yaşanan kazanın ardından yaklaşık 5 metre sürüklenen moto kurye, çevredekilerin müdahalesiyle yerden kaldırıldı.
Kazaya sebep olan çocuk olayın ardından tekrar parka kaçarken, hafif şekilde yaralanan moto kurye ise sağlık ekiplerine gerek duymadığını söyleyerek olay yerinden ayrıldı.
"Kör noktadan yola atladı
Olaya şahit olan esnaf Serkan Karahan, şu ifadeleri kullandı;
Karşı parkta bulunan küçük çocuklar tırın önünden, yolun kör noktasından direk yola atladı. Yola atlaması ile yukarıdan gelen kurye çocuğa vurmamak için kendi canı pahasına ustaca manevra yaparak savruldu. Kendisi hafif yaralandı ama çocuk kurtuldu. Buna benzer hadiseler haftada bir, iki defa oluyor maalesef. Biz ailelerin, annelerin, babaların çocuklarına sahip çıkmasını önemle rica ediyoruz.