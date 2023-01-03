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- Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
Kalecik ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 15 kişiden 8'i yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- 03.01.2023 - 12:03
- Güncelleme : 03.01.2023 - 12:44
Ankara'nın Kalecik ilçesinde yolcu otobüsü dehşeti yaşandı.
Ankara-Çankırı kara yolu Çandır mevkisinde ilerleyen yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
8 kişi yaralandı
Kazada, otobüste bulunan 15 kişiden 8'i yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otobüs çekici ile kaldırıldı
Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Otobüs, çekiciyle kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.