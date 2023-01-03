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    Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

    Kalecik ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 15 kişiden 8'i yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • 03.01.2023 - 12:03
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 12:44
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    Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

    Ankara'nın Kalecik ilçesinde yolcu otobüsü dehşeti yaşandı.

    Ankara-Çankırı kara yolu Çandır mevkisinde ilerleyen yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

    8 kişi yaralandı

    Kazada, otobüste bulunan 15 kişiden 8'i yaralandı.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Ankara da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı #1

    Otobüs çekici ile kaldırıldı

    Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Otobüs, çekiciyle kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Ankara da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı #2

    Ankara da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı #3


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