Ankara'da yolcuyu otobüsten attı: 20 yıl yattım, 20 yıl da senin için yatarım Pursaklar'da butona basılmasına rağmen durmayan şoför, kendisine tepki gösteren yolcuyu otobüsten attı. Daha önce 20 yıl hapis yattığını söyleyen şoför, '20 yıl da senin için yatarım' diyerek tehdit ettiği yolcuyu darbetti.

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DHA

Ankara'da durakta durması gerekirken yoluna devam eden şoföre tepki gösteren yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı.

Pursaklar istikametinde ilerleyen 438 numaralı belediye otobüsünde seyahat eden yaşlı yolcu, otobüsten inmek için butona bastı.

"SANA NE SEN AVUKATI MISIN"

Buna rağmen sol şeritte ilerleyen otobüs, durakta durmadı.

Bunun üzerine otobüste bulunan yolculardan H.M., şoför Özkan'a 'Amca inecekti' diye seslendi.

Bunun üzerine şoför, H.M.'ye 'Sana ne, avukatı mısın?' şeklinde sert bir şekilde tepki gösterdi.

TEPKİ GÖSTERİNCE OTOBÜSTEN ATILDI

Ardından Şehit Ömer Halis Bulvarı üzerinde otobüsü yolun sağında durduran şoför, bir beyin rahatsızlığı olduğunu söylemesine rağmen H.M.'yi darbederek otobüsten attı.

"20 YIL DA SENİN İÇİN YATARIM"

Ardından H.M.'ye tehditler savuran şoför, '20 yıl yattım, 20 yıl da senin için yatarım' dedi.

Yolcuların araya girmesiyle kavga sonlandı. O anlar ise civarda bulunan bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

ABB EGO Genel Müdürlüğü tarafından, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "28 Ağustos 2024 tarihinde, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 438 numaralı hatta görev yapan 07-401 kod numaralı aracın şoförü, sicil numarası 310 olan Mehmet Özkan'ın, yaşlı bir yolcu ile tartıştığı ve ardından yolcuya fiziksel müdahalede bulunduğu kayıtlardan tespit edilmiştir.

Bu üzücü olayla ilgili olarak şoför hakkında derhal rapor hazırlanmış olup, idari işlem başlatılmıştır" denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)