Bir kadının kaldırıma düşürdüğü cüzdanını bulan yaşlı adam, cüzdanı çantasına koyarak kayıplara karıştı. Cüzdanın sahibi Eda Çiftçi, "Cüzdanımda annemin vermiş olduğu altın bir yüzük vardı" dedi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde Eda Çiftçi isimli bir vatandaş, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir mağazaya girerek alışveriş yaptı.

Mağazadan çıktıktan sonra cüzdanını çantasına koyan Çiftçi, çantasını kapatmak isterken cüzdanını kaldırıma düşürdü.

Cüzdanını düşürdüğünü fark etmeyen Eda Çiftçi, 10 dakika sonra başka bir mağaza alışveriş yapmak istediği esnada cüzdanının yanında olmadığının fark etti.

Yaşlı adam cüzdanı alıp uzaklaştı

Daha sonra mağazasının yanında bulunan bir dükkanın kamera kayıtlarını inceleyen Çiftçi, yaşlı bir adamın cüzdanı alarak uzaklaştığını gördü.

Yaşlı adama çağrıda bulunan Eda Çiftçi, ne kadar paraya ihtiyacı varsa vereceğini ancak cüzdanın içerisinde annesinden kalan bir yüzük olduğunu ve onu geri getirmesini istedi.

Ankara'da yolda bulduğu cüzdanı alıp gitti ViDEO

İHA'nın haberine göre; cüzdanda manevi değeri yüksek olan bir yüzük olduğunu belirten Eda Çiftçi, şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu:

"Cüzdanımda annemin vermiş olduğu altın bir yüzük vardı"



"Bugün Sincan’da 11.40’da alışveriş yaptım. Yaptığım alışveriş malzemelerini çantama atarken cüzdanımı da çantama koyuyorum. Ama daha sonra çantamı kapatırken cüzdanımı kaldırıma düşürüyorum. Ben fark etmedim ilerledim 10 dakika sonra alışveriş yaparken cüzdanım olmadığını fark ettim.

Geri döndüm o noktaya baktım kimse yok. Yan mağazanın kamera kayıtlarına bakıyorum başka birinin aldığını gördüm. Cüzdanı alıyor mağazaya doğru girer gibi yapıyor, cüzdanın içine bakıyor sonra kapatıp çantasına koyarak devam ediyor yoluna.

Ben olsaydım içerisinde ne kadar para olduğuna bakmaksızın mağazaya teslim ederdim. Cüzdanımda kimliklerim, kartlarım hariç 590 TL nakit param vardı. Benim için çok değerli olan annemin vermiş olduğu altın bir yüzük vardı.

"Para önemli değil"



Para önemli değil ama annemin verdiği yüzüğü kaybettiğim için çok üzgünüm. Lütfen bulan kişi insanlık namına geri getirsin. Ben onun kızı yaşındayım. Akşama kadar onu aradım.

"Ben ona fazlasını vereyim yeter ki bana yüzüğümü geri getirsin"

İhtiyacı varsa ben ona fazlasını vereyim yeter ki bana yüzüğümü geri getirsin. 5 saat bekledim geri getirir diye ama getirmedi. Ben de Sincan Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundum."