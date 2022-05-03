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- Ankara'da yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaya can verdi
Ankara'da yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaya can verdi
Mamak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken,, sürücü ise polis merkezine götürüldü.
- 03.05.2022 - 09:12
Ankara'nın Mamak ilçesi Turgut Özal Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Suzan Karatoprak'a, Kayaş yönüne seyir halinde olan O.T. yönetimindeki 06 ZHR 78 plakalı otomobil çarptı.
Karatoprak metrelerce savrulurken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaya olay yerinde can verdi
Sağlık görevlisinin yaptığı incelemede Suzan Karatoprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ailesi kendinden geçti
Karatoprak'ın vefat haberini alan yakınları, olay yerine geldi. Acı haberi alan aile, sinir krizi geçirdi.
Sürücü merkeze alındı
Otomobil sürücüsü O.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.