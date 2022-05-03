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    Ankara'da yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaya can verdi

    Mamak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken,, sürücü ise polis merkezine götürüldü.
    • 03.05.2022 - 09:12
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    Ankara'da yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaya can verdi

    Ankara'nın Mamak ilçesi Turgut Özal Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Suzan Karatoprak'a, Kayaş yönüne seyir halinde olan O.T. yönetimindeki 06 ZHR 78 plakalı otomobil çarptı.

    Karatoprak metrelerce savrulurken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaya olay yerinde can verdi

    Sağlık görevlisinin yaptığı incelemede Suzan Karatoprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ankara da yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaya can verdi #1

    Ailesi kendinden geçti

    Karatoprak'ın vefat haberini alan yakınları, olay yerine geldi. Acı haberi alan aile, sinir krizi geçirdi.

    Sürücü merkeze alındı

    Otomobil sürücüsü O.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ankara da yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaya can verdi #2

    Ankara da yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaya can verdi #3


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