Ankara’da, yorgun mermi ile ölüme ‘olası kast’ indirimi yapıldı

Yolda bulduğu tabancayı evinin terasından rastgele ateş ederek deneyen Şahan Ak, Erdem Şeker'in ölümüne neden oldu. Ak’ın müebbet cezası ‘olası kast’ indirimi ile 16 yıl 8 aya düşürüldü.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, geçen yıl 28 Mayıs'ta, evinin yanındaki gecekonduda bulduğu tabancanın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için terastan rastgele ateşleyen Şahan Ak, 970 metre uzaklıktaki oto tamirhanesinde aracının lastik değişimi için bulunan Erdem Şeker'in vurulmasına neden oldu.

Şeker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kriminal laboratuvarda yapılan incelemede, Erdem Şeker'in vücudundan çıkan kurşunun Şahan Ak'ın bulduğu tabancadan atıldığı saptandı. Gözaltına alınan Şahan Ak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“KURUSIKI ZANNEDİYORDUM”

Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Şahan Ak, karar duruşmasındaki savunmasında, "Ben silahı buldum. Kurusıkı zannediyordum. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için havaya ateş ettim. Suçsuzum." dedi.

MÜEBBET CEZASI 16 YILA DÜŞTÜ

Mahkeme heyeti Şahan Ak'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verirken, ölüm olayına neden olan eylemin 'olası kast' sonucu işlendiğine kanaat getirerek cezayı 16 yıl 8 aya düşürdü.

Ankara’da, 970 metreden öldüren yorgun mermiye 16 yıl 8 ay hapis VİDEO ARŞİV



GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Açıklanan gerekçeli kararda, sanık Şahan Ak'ın bir şekilde ele geçirdiği ruhsatsız tabanca ile ikametinin bulunduğu çatı katından hedef gözetmeksizin 8 el ateş etmesi sonucu Erdem Şeker'in ölümüne neden olduğu, sanığın ateş ettiği binanın çevresinde yoğun yerleşim yerlerinin, ev ve gecekonduların bulunduğu hatırlatıldı.

Sanığın, mermilerin civarda bulunan kişilere isabet edeceği, hatta havaya yükselen mermi çekirdeğinin 'yorgun mermi' olarak düştüğü sırada dahi birine isabet etme ihtimalinin bulunduğu ortamda eylemine devam ettiği, bu bağlamda somut olayda sanığın olası kast ile hareket ettiğinin kabulü gerektiği belirtilerek, olası kastla öldürme suçundan cezalandırıldığı belirtildi.