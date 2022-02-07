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    Ankara'da yük treni otomobile çarptı

    Hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile yük treninin çarpmasıyla oluşan feci kazada 3 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 07.02.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 12:41
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    Ankara'da yük treni otomobile çarptı

    Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile, yük treni çarptı.

    YÜK TRENİ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

    Alınan bilgilere göre, yaklaşık 300 metre sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

    Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ankara'da yük treni otomobile çarptı VİDEO

    Ankara da yük treni otomobile çarptı #1

    Ankara da yük treni otomobile çarptı #2


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