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Ankara'da yük treni otomobile çarptı
Hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile yük treninin çarpmasıyla oluşan feci kazada 3 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
- DHA
- 07.02.2022 - 12:13
- Güncelleme : 07.02.2022 - 12:41
Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile, yük treni çarptı.
YÜK TRENİ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Alınan bilgilere göre, yaklaşık 300 metre sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ankara'da yük treni otomobile çarptı VİDEO