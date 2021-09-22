Çubuklu ilçesi Demirci köyünde, hayvanseverler tarafından zifte bulanmış 3 yavru köpek bulundu. Köpekler, itfaiye belediye ekiplerine teslim edildi.

Ankara’nın Çubuk ilçesi Demirci köyünde zifte bulanan 3 yavru köpek, hayvansever vatandaşlar tarafından fark edildi.

Hayvanseverlerin köpekleri kendi imkanları ile kurtarma çabası başarısız oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Çubuklu Belediye ekipleri sevk edildi.

Zifte bulanan köpekler ekiplere teslim edildi.

“MAZOTLA TEMİZLEMEYE ÇALIŞTIK”

Zifte bulanan köpekleri kurtaramadıklarını ve ekipleri çağırdıklarını belirten hayvansever vatandaşlardan biri, şu sözleri kaydetti:

“3 tane köpeğin tesadüfen ziftin içerisinde batmış ve ölmek üzere olduğunu gördük. 2- 3 buçuk saat arasında uğraştık. Olayı itfaiye ekiplerine haber verdik. Çubuk Belediyesi'nden 2 ekip geldi buraya. Hayvanları mazotla temizleye çalıştık. Daha sonra hayvanları belediyeye teslim ettik. İnşallah kurtarırlar.”

Ankara’da, zifte bulanmış 3 yavru köpek bulundu VİDEO

