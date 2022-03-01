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    Ankara'da zihinsel engelli genç kıza cinsel saldırıya tutuklama

    Servis şoförü Ali Akbal, rehabilitasyon merkezine giden zihinsel engelli B.A. adlı genç kıza araçta cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 12:39
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    Ankara'da zihinsel engelli genç kıza cinsel saldırıya tutuklama

    Ankara'nın Mamak ilçesinde rehabilitasyon merkezine giden zihinsel engelli B.A.'nın ailesi, servis şoförü Ali Akbal'ın kızlarına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

    ZİHİNSEL ENGELLİ KIZA CİNSEL TACİZDE BULUNDU

    B.A., ifadesinde 2 Şubat'ta rehabilitasyon merkezinden evine gitmek için servis aracına bindiğini, Akbal'ın herkesi indirdikten sora ıssız yere kendisini götürerek, araçta cinsel saldırıda bulunduğunu daha sonra kimseye anlatmaması için bıçakla tehdit ettiğini ileri sürdü.

    B.A., 9 Şubat'ta da Akbal'ın aracı ıssız yere çekerek kendisini darbedip, cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

    Ankara da zihinsel engelli genç kıza cinsel saldırıya tutuklama #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ali Akbal, 21 Şubat'ta gözaltına alındı.

    Savcılığa verdiği ifadesinde kendisine iftira atıldığını iddia eden Akbal, tutuklanması istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.

    ADLİ TIP RAPORU SONRASI TUTUKLANDI

    Soruşturmayı yürüten savcı İrfan Nuri Akdeniz, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda B.A.'da cinsel saldırı izlerine rastlandığının belirtilmesi üzerine Akbal hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

    Evinde ikinci kez gözaltına alınan Ali Akbal, bu kez çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 25 Şubat'ta tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Ankara da zihinsel engelli genç kıza cinsel saldırıya tutuklama #2


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